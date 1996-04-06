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    Владислав Ефимов - статистика

    Имя Владислав
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Ефимов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 октября 1977 (45 лет)
    Рост 183
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо-Лужники 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.04.1996 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 2:2 Балтика (Калининград)
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