|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|12
|1
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.06.1997
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|2:3
|Черноморец (Новороссийск)
|14.06.1997
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|31.05.1997
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|24.05.1997
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:2
|Балтика (Калининград)
|17.05.1997
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|10.05.1997
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|23.04.1997
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|12.04.1997
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:0
|Черноморец (Новороссийск)
|05.04.1997
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Торпедо-Лужники (Москва)
|02.04.1997
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)