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    Константин Емельянов - статистика

    Имя Константин
    Отчество Владиленович
    Фамилия Емельянов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 марта 1970 (52 года)
    Рост 178
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Луч 29 1 0 5 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.11.1993 1' -90' Текстильщик (Камышин) 4:0 Луч (Владивосток)
    07.11.1993 1' -90' Ротор (Волгоград) 2:0 Луч (Владивосток)
    27.10.1993 1' -90' Луч (Владивосток) 1:0 Торпедо (Москва)
    23.10.1993 1' -90' Луч (Владивосток) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    14.10.1993 1' -90' Динамо (Москва) 7:1 Луч (Владивосток)
    16.09.1993 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:1 Луч (Владивосток)
    12.09.1993 1' -90' Уралмаш (Екатеринбург) 3:1 Луч (Владивосток)
    11.08.1993 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:1 Луч (Владивосток)
    07.08.1993 1' -90' Динамо (Ставрополь) 3:0 Луч (Владивосток)
    22.07.1993 1' -90' Луч (Владивосток) 2:1 ЦСКА (Москва)
    19.07.1993 1' -90' Луч (Владивосток) 1:1 Локомотив (Москва)
    29.06.1993 1' -90' Крылья Советов (Самара) 2:2 Луч (Владивосток)
    21.06.1993 1' -90' Луч (Владивосток) 0:1 Динамо (Москва)
    16.06.1993 1' -90' Луч (Владивосток) 0:3 Спартак (Москва)
    10.06.1993 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 2:1 Луч (Владивосток)
    06.06.1993 1' -90' Асмарал (Москва) 1:0 Луч (Владивосток)
    16.05.1993 1' -90' Луч (Владивосток) 2:1 Уралмаш (Екатеринбург)
    13.05.1993 1' -90' Луч (Владивосток) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    06.05.1993 1' -90' Жемчужина (Сочи) 0:0 Луч (Владивосток)
    02.05.1993 1' -90' Алания (Владикавказ) 2:0 Луч (Владивосток)
    22.04.1993 1' -90' Луч (Владивосток) 0:0 Динамо (Ставрополь)
    17.04.1993 1' -90' Луч (Владивосток) 2:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    20.03.1993 1' -90' Океан (Находка) 0:1 Луч (Владивосток)
    11.03.1993 1' -90' Луч (Владивосток) 0:0 Ротор (Волгоград)
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