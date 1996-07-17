|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лада-Тольятти
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.1996
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|4:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|20.10.1996
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|3:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|02.10.1996
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|19.09.1996
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|3:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|07.09.1996
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|21.08.1996
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|17.07.1996
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)