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    Олег Елышев - статистика

    Имя Олег
    Отчество Вячеславович
    Фамилия Елышев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 мая 1971 (51 год)
    Рост 179
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив 28 3 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.1996 1' -90' Локомотив (Москва) 1:2 ЦСКА (Москва)
    21.10.1996 1' -90' Уралмаш (Екатеринбург) 2:1 Локомотив (Москва)
    12.10.1996 1' -90' Локомотив (Москва) 3:1 Черноморец (Новороссийск)
    02.10.1996 1' -90' Балтика (Калининград) 0:1 Локомотив (Москва)
    06.09.1996 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:2 Локомотив (Москва)
    24.08.1996 1' -90' Локомотив (Москва) 2:1 Торпедо-Лужники (Москва)
    17.08.1996 1' -90' Локомотив (Москва) 2:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    10.08.1996 1' -90' Спартак (Москва) 3:2 Локомотив (Москва)
    07.08.1996 1' -90' Локомотив (Москва) 1:1 Крылья Советов (Самара)
    31.07.1996 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 0:0 Локомотив (Москва)
    24.07.1996 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 1:0 Локомотив (Москва)
    17.07.1996 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:3 Локомотив (Москва)
    10.07.1996 1' -90' Ротор (Волгоград) 2:1 Локомотив (Москва)
    03.07.1996 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Локомотив (Москва)
    21.05.1996 1' -90' Локомотив (Москва) 5:1 Уралмаш (Екатеринбург)
    15.05.1996 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:0 Локомотив (Москва)
    04.05.1996 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:1 Локомотив (Москва)
    27.04.1996 1' -90' Локомотив (Москва) 2:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    20.04.1996 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 1:2 Локомотив (Москва)
    14.04.1996 1' -90' Локомотив (Москва) 0:0 Динамо (Москва)
    06.04.1996 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:0 Локомотив (Москва)
    30.03.1996 1' -90' Текстильщик (Камышин) 0:0 Локомотив (Москва)
    23.03.1996 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:0 Локомотив (Москва)
    15.03.1996 1' -90' Локомотив (Москва) 0:2 Спартак (Москва)
    02.03.1996 1' -90' Локомотив (Москва) 0:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
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