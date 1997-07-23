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    Виталий Елсуков - статистика

    Имя Виталий
    Отчество Николаевич
    Фамилия Елсуков
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 октября 1973 (49 лет)
    Рост 172
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Факел 28 1 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 1:1 ЦСКА (Москва)
    01.11.1997 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 3:0 Факел (Воронеж)
    18.10.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    04.10.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 2:3 Торпедо-Лужники (Москва)
    30.08.1997 1' -90' Динамо (Москва) 4:1 Факел (Воронеж)
    23.08.1997 1' -90' Тюмень (Тюмень) 1:0 Факел (Воронеж)
    09.08.1997 1' -90' Локомотив (Москва) 2:0 Факел (Воронеж)
    02.08.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 0:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    30.07.1997 1' -90' Балтика (Калининград) 1:0 Факел (Воронеж)
    23.07.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 2:2 Крылья Советов (Самара)
    16.07.1997 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:1 Факел (Воронеж)
    09.07.1997 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:0 Факел (Воронеж)
    02.07.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 4:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    25.06.1997 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 3:0 Факел (Воронеж)
    18.06.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 0:1 Спартак (Москва)
    14.06.1997 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 4:2 Факел (Воронеж)
    31.05.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 1:2 Шинник (Ярославль)
    24.05.1997 1' -90' Жемчужина (Сочи) 1:0 Факел (Воронеж)
    17.05.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 0:0 Ротор (Волгоград)
    03.05.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 0:1 Динамо (Москва)
    23.04.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 1:0 Тюмень (Тюмень)
    12.04.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 1:0 Локомотив (Москва)
    05.04.1997 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:0 Факел (Воронеж)
    02.04.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 0:2 Балтика (Калининград)
    21.03.1997 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:0 Факел (Воронеж)
    17.03.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 0:1 Зенит (Санкт-Петербург)
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