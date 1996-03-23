|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|11
|-20
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.07.1996
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:3
|Спартак (Москва)
|17.07.1996
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)
|18.05.1996
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:2
|Уралмаш (Екатеринбург)
|15.05.1996
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|2:2
|Черноморец (Новороссийск)
|04.05.1996
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|20.04.1996
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|4:0
|Черноморец (Новороссийск)
|13.04.1996
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:1
|Торпедо-Лужники (Москва)
|08.04.1996
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)
|30.03.1996
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|23.03.1996
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)