|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростсельмаш
|10
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.07.1999
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|14.07.1999
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:3
|Динамо (Москва)
|27.06.1999
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|23.06.1999
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|15.05.1999
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|09.05.1999
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:3
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|25.04.1999
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|3:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|17.04.1999
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)
|11.04.1999
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|4:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|03.04.1999
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Локомотив (Москва)