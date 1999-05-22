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    Евгений Дурнев - статистика

    Имя Евгений
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Дурнев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 августа 1972 (50 лет)
    Рост 176
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 19 5 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.1999 1' -90' Торпедо (Москва) 3:1 Крылья Советов (Самара)
    21.07.1999 1' -90' Динамо (Москва) 1:1 Торпедо (Москва)
    14.07.1999 1' -90' Торпедо (Москва) 2:4 Локомотив (Москва)
    07.07.1999 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:2 Торпедо (Москва)
    27.06.1999 1' -90' Торпедо (Москва) 3:1 Черноморец (Новороссийск)
    23.06.1999 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:0 Торпедо (Москва)
    19.06.1999 1' -90' Торпедо (Москва) 2:1 Ротор (Волгоград)
    13.06.1999 1' -90' ЦСКА (Москва) 0:0 Торпедо (Москва)
    29.05.1999 1' -90' Торпедо (Москва) 0:0 Спартак (Москва)
    22.05.1999 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:0 Торпедо (Москва)
    15.05.1999 1' -90' Торпедо (Москва) 0:0 Шинник (Ярославль)
    09.05.1999 1' -90' Уралан (Элиста) 1:1 Торпедо (Москва)
    25.04.1999 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:2 Торпедо (Москва)
    21.04.1999 1' -90' Спартак (Москва) 0:1 Торпедо (Москва)
    17.04.1999 1' -90' Торпедо (Москва) 0:1 Динамо (Москва)
    12.04.1999 1' -90' Локомотив (Москва) 1:2 Торпедо (Москва)
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