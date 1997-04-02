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    Алексей Дудин - статистика

    Имя Алексей
    Отчество Владимирович
    Фамилия Дудин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 мая 1977 (45 лет)
    Рост 188
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КАМАЗ 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.04.1997 1' -90' Жемчужина (Сочи) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
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