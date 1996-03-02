|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лада-Тольятти
|7
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.1996
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|4:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|02.10.1996
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|28.09.1996
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:2
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|10.08.1996
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|1:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|07.08.1996
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|3:2
|Уралмаш (Екатеринбург)
|08.05.1996
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:2
|Торпедо-Лужники (Москва)
|02.03.1996
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)