|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|16
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.10.2000
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|3:0
|Ротор (Волгоград)
|14.10.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:2
|Черноморец (Новороссийск)
|01.10.2000
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:4
|Спартак (Москва)
|10.09.2000
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|06.09.2000
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:3
|Локомотив (Москва)
|27.08.2000
|1' -90'
|Уралан (Элиста)
|1:2
|Черноморец (Новороссийск)
|13.08.2000
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|22.07.2000
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|3:0
|ЦСКА (Москва)
|15.07.2000
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Сатурн (Раменское)
|27.06.2000
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|3:0
|Анжи (Махачкала)
|23.06.2000
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)
|08.06.2000
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|3:0
|Крылья Советов (Самара)
|22.04.2000
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|15.04.2000
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:3
|Черноморец (Новороссийск)
|08.04.2000
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)