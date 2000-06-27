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    Алан Догузов - статистика

    Имя Алан
    Отчество Тимурович
    Фамилия Догузов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 марта 1968 (54 года)
    Рост 165
    Вес 59
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 16 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.10.2000 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 3:0 Ротор (Волгоград)
    14.10.2000 1' -90' Факел (Воронеж) 2:2 Черноморец (Новороссийск)
    01.10.2000 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:4 Спартак (Москва)
    10.09.2000 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    06.09.2000 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:3 Локомотив (Москва)
    27.08.2000 1' -90' Уралан (Элиста) 1:2 Черноморец (Новороссийск)
    13.08.2000 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:1 Черноморец (Новороссийск)
    22.07.2000 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 3:0 ЦСКА (Москва)
    15.07.2000 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Сатурн (Раменское)
    27.06.2000 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 3:0 Анжи (Махачкала)
    23.06.2000 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:1 Черноморец (Новороссийск)
    08.06.2000 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 3:0 Крылья Советов (Самара)
    22.04.2000 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 Торпедо (Москва)
    15.04.2000 1' -90' ЦСКА (Москва) 0:3 Черноморец (Новороссийск)
    08.04.2000 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
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