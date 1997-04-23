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    Сергей Дмитриев - статистика

    Имя Сергей
    Отчество Игоревич
    Фамилия Дмитриев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 марта 1964 (58 лет)
    Рост 186
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тюмень 9 0 0 0 0
    Спартак 6 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.10.1997 1' -90' Динамо (Москва) 1:1 Спартак (Москва)
    23.08.1997 1' -90' ЦСКА (Москва) 0:0 Спартак (Москва)
    16.08.1997 1' -90' Спартак (Москва) 6:2 КАМАЗ (Набережные Челны)
    06.08.1997 1' -90' Спартак (Москва) 0:1 Торпедо-Лужники (Москва)
    02.08.1997 1' -90' Спартак (Москва) 2:0 Тюмень (Тюмень)
    23.07.1997 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:1 Спартак (Москва)
    25.06.1997 1' -90' Жемчужина (Сочи) 1:3 Тюмень (Тюмень)
    31.05.1997 1' -90' Тюмень (Тюмень) 0:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    03.05.1997 1' -90' Тюмень (Тюмень) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    23.04.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 1:0 Тюмень (Тюмень)
    19.04.1997 1' -90' Тюмень (Тюмень) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    12.04.1997 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 1:0 Тюмень (Тюмень)
    05.04.1997 1' -90' Тюмень (Тюмень) 2:2 Спартак (Москва)
    02.04.1997 1' -90' Локомотив (Москва) 3:1 Тюмень (Тюмень)
    22.03.1997 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 1:1 Тюмень (Тюмень)
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