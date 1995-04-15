|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.07.1995
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|24.06.1995
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|3:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|10.06.1995
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|0:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|24.05.1995
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|1:2
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|13.05.1995
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|09.05.1995
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|1:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|15.04.1995
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)