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    Георгий Дзнеладзе - статистика

    Имя Георгий
    Отчество Александрович
    Фамилия Дзнеладзе
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 августа 1968 (54 года)
    Рост 181
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Крылья Советов 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.03.1993 1' -90' Локомотив (Москва) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    08.03.1993 1' -90' ЦСКА (Москва) 4:0 Крылья Советов (Самара)
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