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    Денис Дерешев - статистика

    Имя Денис
    Отчество Николаевич
    Фамилия Дерешев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 августа 1978 (44 года)
    Рост 170
    Вес 60
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.10.2000 1' -90' Динамо (Москва) 3:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
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