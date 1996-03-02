|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростсельмаш
|10
|-17
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.07.1996
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:4
|Спартак (Москва)
|06.07.1996
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:2
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|18.05.1996
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|1:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|15.05.1996
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|08.05.1996
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|4:2
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|16.03.1996
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|3:3
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|09.03.1996
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Уралмаш (Екатеринбург)
|02.03.1996
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Динамо (Москва)