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    Игорь Данилов - статистика

    Имя Игорь
    Отчество Васильевич
    Фамилия Данилов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 августа 1965 (57 лет)
    Рост 192
    Вес 90
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит 26 5 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.1996 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:2 Спартак (Москва)
    25.10.1996 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    12.10.1996 1' -90' Текстильщик (Камышин) 2:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    02.10.1996 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:1 Лада-Тольятти (Тольятти)
    28.09.1996 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    21.09.1996 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:1 Ротор (Волгоград)
    16.09.1996 1' -90' Локомотив (Москва) 3:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    07.09.1996 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    24.08.1996 1' -90' Балтика (Калининград) 2:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    17.08.1996 1' -90' Жемчужина (Сочи) 1:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    10.08.1996 1' -90' Уралмаш (Екатеринбург) 1:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    07.08.1996 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:2 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    31.07.1996 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 2:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    27.07.1996 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:0 Динамо (Москва)
    24.07.1996 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 3:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    16.07.1996 1' -90' Спартак (Москва) 0:2 Зенит (Санкт-Петербург)
    10.07.1996 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    06.07.1996 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 2:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    18.05.1996 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 1:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    15.05.1996 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:1 ЦСКА (Москва)
    08.05.1996 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    04.05.1996 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:1 Локомотив (Москва)
    27.04.1996 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:2 Зенит (Санкт-Петербург)
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