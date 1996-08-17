|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|26
|5
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.1996
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:2
|Спартак (Москва)
|25.10.1996
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|12.10.1996
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|2:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|02.10.1996
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|28.09.1996
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|21.09.1996
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:1
|Ротор (Волгоград)
|16.09.1996
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|3:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|07.09.1996
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|24.08.1996
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|2:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|17.08.1996
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|10.08.1996
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|1:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|07.08.1996
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:2
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|31.07.1996
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|2:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|27.07.1996
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Динамо (Москва)
|24.07.1996
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|16.07.1996
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|0:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|10.07.1996
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|06.07.1996
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|2:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|18.05.1996
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|15.05.1996
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
|ЦСКА (Москва)
|08.05.1996
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|04.05.1996
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|27.04.1996
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:2
|Зенит (Санкт-Петербург)