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    Александр Гутеев - статистика

    Имя Александр
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Гутеев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 18 июня 1967 (55 лет)
    Рост 189
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 23 -29 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.1999 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Шинник (Ярославль)
    30.10.1999 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Уралан (Элиста)
    16.10.1999 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:2 Крылья Советов (Самара)
    02.10.1999 1' -90' Динамо (Москва) 3:1 Шинник (Ярославль)
    25.09.1999 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:4 Локомотив (Москва)
    18.09.1999 1' -90' Жемчужина (Сочи) 1:0 Шинник (Ярославль)
    11.09.1999 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 Сатурн (Раменское)
    28.08.1999 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 1:0 Шинник (Ярославль)
    21.08.1999 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Торпедо (Москва)
    14.08.1999 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:0 Шинник (Ярославль)
    04.08.1999 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:0 Ротор (Волгоград)
    21.07.1999 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:2 Спартак (Москва)
    07.07.1999 1' -90' Уралан (Элиста) 1:0 Шинник (Ярославль)
    19.06.1999 1' -90' Локомотив (Москва) 4:1 Шинник (Ярославль)
    29.05.1999 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:0 Шинник (Ярославль)
    09.05.1999 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:3 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    02.05.1999 1' -90' Ротор (Волгоград) 2:0 Шинник (Ярославль)
    25.04.1999 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 ЦСКА (Москва)
    17.04.1999 1' -90' Спартак (Москва) 4:1 Шинник (Ярославль)
    11.04.1999 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    03.04.1999 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
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