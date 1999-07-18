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    Горан Гуталь - статистика

    Имя Горан
    Отчество .
    Фамилия Гуталь
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 ноября 1969 (53 года)
    Рост 182
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.07.1999 1' -90' Уралан (Элиста) 1:1 ЦСКА (Москва)
    18.07.1999 1' -90' ЦСКА (Москва) 5:0 Шинник (Ярославль)
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