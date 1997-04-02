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    Александр Гужов - статистика

    Имя Александр
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Гужов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 февраля 1978 (45 лет)
    Рост 177
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо-Лужники 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.05.1997 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:1 Торпедо-Лужники (Москва)
    02.04.1997 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 0:3 Спартак (Москва)
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