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    Казимир Гудиев - статистика

    Имя Казимир
    Отчество Витальевич
    Фамилия Гудиев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 29 апреля 1972 (50 лет)
    Рост 190
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.10.1997 1' -90' Тюмень (Тюмень) 2:2 Жемчужина (Сочи)
    23.08.1997 1' -90' Балтика (Калининград) 2:1 Жемчужина (Сочи)
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