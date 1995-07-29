|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростсельмаш
|13
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.10.1995
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|14.10.1995
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|30.09.1995
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:3
|ЦСКА (Москва)
|23.09.1995
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|09.09.1995
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|26.08.1995
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|19.08.1995
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:6
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|09.08.1995
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Уралмаш (Екатеринбург)
|05.08.1995
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|1:3
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|29.07.1995
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Локомотив (Москва)
|22.07.1995
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)