|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо-ЗИЛ
|11
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.06.2001
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|16.06.2001
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|10.06.2001
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|1:1
|Динамо (Москва)
|26.05.2001
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:0
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|19.05.2001
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|1:0
|Сатурн (Раменское)
|13.05.2001
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|0:2
|ЦСКА (Москва)
|05.05.2001
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|29.04.2001
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|3:2
|Ротор (Волгоград)
|18.04.2001
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:1
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|07.04.2001
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|1:0
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|10.03.2001
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|1:1
|Анжи (Махачкала)