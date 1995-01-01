|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|12
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.10.1994
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:1
|Локомотив (Москва)
|23.09.1994
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|2:0
|Динамо (Ставрополь)
|11.09.1994
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:1
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|31.08.1994
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:0
|Динамо (Ставрополь)
|27.08.1994
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|4:1
|Уралмаш (Екатеринбург)
|15.08.1994
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|1:1
|Динамо (Ставрополь)
|03.08.1994
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:1
|Динамо (Ставрополь)
|01.06.1994
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|1:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|26.05.1994
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|1:1
|Динамо (Ставрополь)