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    Игорь Гроховский - статистика

    Имя Игорь
    Отчество Валентинович
    Фамилия Гроховский
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 июня 1973 (49 лет)
    Рост 181
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.06.1994 1' -90' Жемчужина (Сочи) 3:2 Локомотив НН (Нижний Новгород)
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