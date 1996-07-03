|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.10.1996
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|4:0
|Черноморец (Новороссийск)
|24.07.1996
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|20.07.1996
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:3
|Спартак (Москва)
|17.07.1996
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)
|10.07.1996
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|ЦСКА (Москва)
|03.07.1996
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Локомотив (Москва)