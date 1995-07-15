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    Юрий Грицына - статистика

    Имя Юрий
    Отчество Васильевич
    Фамилия Грицына
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 июня 1971 (51 год)
    Рост 176
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо-Газовик 24 0 0 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.10.1995 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 0:6 Спартак (Москва)
    14.10.1995 1' -90' Алания (Владикавказ) 4:0 Динамо-Газовик (Тюмень)
    30.09.1995 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 1:3 Торпедо (Москва)
    16.09.1995 1' -90' ЦСКА (Москва) 3:1 Динамо-Газовик (Тюмень)
    09.09.1995 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 0:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    30.08.1995 1' -90' Жемчужина (Сочи) 2:0 Динамо-Газовик (Тюмень)
    26.08.1995 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 1:6 Ротор (Волгоград)
    09.08.1995 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 2:3 Локомотив (Москва)
    29.07.1995 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 2:2 Динамо (Москва)
    15.07.1995 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 3:2 Крылья Советов (Самара)
    08.07.1995 1' -90' Ротор (Волгоград) 5:4 Динамо-Газовик (Тюмень)
    01.07.1995 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 1:2 Черноморец (Новороссийск)
    28.06.1995 1' -90' Локомотив (Москва) 1:1 Динамо-Газовик (Тюмень)
    17.06.1995 1' -90' Динамо (Москва) 1:0 Динамо-Газовик (Тюмень)
    27.05.1995 1' -90' Крылья Советов (Самара) 6:3 Динамо-Газовик (Тюмень)
    24.05.1995 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 0:2 Уралмаш (Екатеринбург)
    13.05.1995 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 2:0 ЦСКА (Москва)
    15.04.1995 1' -90' Спартак (Москва) 4:1 Динамо-Газовик (Тюмень)
    08.04.1995 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 2:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    01.04.1995 1' -90' Торпедо (Москва) 2:1 Динамо-Газовик (Тюмень)
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