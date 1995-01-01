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    Дмитрий Горьков - статистика

    Имя Дмитрий
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Горьков
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 октября 1964 (58 лет)
    Рост 176
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив 2 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.10.1994 1' -90' Динамо (Москва) 2:2 Локомотив (Москва)
    14.08.1994 1' -90' Уралмаш (Екатеринбург) 4:4 Локомотив (Москва)
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