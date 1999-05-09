|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.1999
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|11.09.1999
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|04.08.1999
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|21.07.1999
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|3:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|07.07.1999
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|03.07.1999
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:2
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|23.06.1999
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:3
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|13.06.1999
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:2
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|22.05.1999
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|09.05.1999
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|5:2
|Локомотив НН (Нижний Новгород)