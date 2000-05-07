|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|16
|1
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.10.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:2
|Черноморец (Новороссийск)
|19.08.2000
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|05.08.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Спартак (Москва)
|27.06.2000
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|5:0
|Факел (Воронеж)
|23.06.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Торпедо (Москва)
|12.06.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Сатурн (Раменское)
|08.06.2000
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:2
|Факел (Воронеж)
|17.05.2000
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|4:0
|Факел (Воронеж)
|13.05.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:2
|Ротор (Волгоград)
|07.05.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:1
|ЦСКА (Москва)
|30.04.2000
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:1
|Факел (Воронеж)
|22.04.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|3:2
|Крылья Советов (Самара)
|15.04.2000
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|08.04.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:1
|Уралан (Элиста)
|25.03.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)