|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростсельмаш
|7
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.1996
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|4:5
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|25.10.1996
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|12.10.1996
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|2:3
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|19.09.1996
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:5
|ЦСКА (Москва)
|14.09.1996
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|4:2
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|06.07.1996
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:2
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)