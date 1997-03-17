|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.07.1997
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|25.06.1997
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Ротор (Волгоград)
|31.05.1997
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|23.04.1997
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|19.04.1997
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|12.04.1997
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|ЦСКА (Москва)
|05.04.1997
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:0
|Шинник (Ярославль)
|02.04.1997
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|17.03.1997
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:3
|Торпедо-Лужники (Москва)