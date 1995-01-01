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    Сергей Гладышев

    Имя Сергей
    Отчество Егорович
    Фамилия Гладышев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 декабря 1960 (62 года)
    Рост 169
    Вес 62
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