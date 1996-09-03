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    Вадим Гладышев - статистика

    Имя Вадим
    Отчество Викторович
    Фамилия Гладышев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 декабря 1976 (46 лет)
    Рост 182
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лада-Тольятти 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.09.1996 1' -90' Ротор (Волгоград) 2:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
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