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    Х-М. Гилагаев - статистика

    Имя Х-М.
    Отчество .
    Фамилия Гилагаев
    Команда Завершил карьеру
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 февраля 1970 (53 года)
    Рост 178
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 17 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.08.1995 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:0 Динамо-Газовик (Тюмень)
    29.07.1995 1' -90' Алания (Владикавказ) 3:0 Черноморец (Новороссийск)
    15.07.1995 1' -90' Спартак (Москва) 5:0 Черноморец (Новороссийск)
    28.06.1995 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 3:2 Уралмаш (Екатеринбург)
    24.06.1995 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:0 Черноморец (Новороссийск)
    10.06.1995 1' -90' Торпедо (Москва) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    27.05.1995 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Спартак (Москва)
    24.05.1995 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:2 Черноморец (Новороссийск)
    20.05.1995 1' -90' Жемчужина (Сочи) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
    13.05.1995 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 Ротор (Волгоград)
    09.05.1995 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:4 Локомотив (Москва)
    29.04.1995 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    15.04.1995 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:1 Динамо (Москва)
    08.04.1995 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 0:1 Черноморец (Новороссийск)
    01.04.1995 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:3 ЦСКА (Москва)
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