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    Иван Гецко - статистика

    Имя Иван
    Отчество Михайлович
    Фамилия Гецко
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 апреля 1968 (54 года)
    Рост 190
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.1996 1' -90' Алания (Владикавказ) 3:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    02.10.1996 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 0:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    21.09.1996 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 3:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    07.09.1996 1' -90' Крылья Советов (Самара) 2:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    17.08.1996 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 1:2 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    14.08.1996 1' -90' Ротор (Волгоград) 2:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    27.07.1996 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 3:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    10.07.1996 1' -90' Жемчужина (Сочи) 1:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    15.05.1996 1' -90' Динамо (Москва) 4:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    04.05.1996 1' -90' Спартак (Москва) 4:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    20.04.1996 1' -90' Уралмаш (Екатеринбург) 3:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    16.03.1996 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    09.03.1996 1' -90' Локомотив (Москва) 0:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    02.03.1996 1' -90' Балтика (Калининград) 1:3 Локомотив НН (Нижний Новгород)
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