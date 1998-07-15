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    Александр Геладзе - статистика

    Имя Александр
    Отчество Важевич
    Фамилия Геладзе
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 ноября 1972 (50 лет)
    Рост 185
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.07.1998 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:0 Жемчужина (Сочи)
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