|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.1999
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|03.07.1999
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:2
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|13.06.1999
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:2
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|22.05.1999
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|09.05.1999
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|5:2
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|25.04.1999
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|11.04.1999
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|1:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)