|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лада-Тольятти
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.1994
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|0:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|23.10.1994
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|02.10.1994
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|2:3
|Динамо (Москва)
|25.09.1994
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)
|14.08.1994
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:2
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|27.07.1994
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|1:1
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|20.07.1994
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|0:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)