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Роман Гапотий - статистика

Завершил карьеру
15 февраля 1970 (56)
| Полузащитник
177 см | 73 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
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Крылья Советов
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