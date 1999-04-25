|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|13
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.1999
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|02.10.1999
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:1
|Шинник (Ярославль)
|28.08.1999
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|14.08.1999
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|04.08.1999
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:0
|Ротор (Волгоград)
|21.07.1999
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|Спартак (Москва)
|18.07.1999
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|5:0
|Шинник (Ярославль)
|23.06.1999
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|3:1
|Динамо (Москва)
|15.05.1999
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|25.04.1999
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|ЦСКА (Москва)
|11.04.1999
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Зенит (Санкт-Петербург)