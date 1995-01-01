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    Дмитрий Гадалов - статистика

    Имя Дмитрий
    Отчество Николаевич
    Фамилия Гадалов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 февраля 1973 (50 лет)
    Рост 186
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.04.1994 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
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