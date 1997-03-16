|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|9
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.07.1997
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|3:1
|Черноморец (Новороссийск)
|16.07.1997
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Ротор (Волгоград)
|02.07.1997
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|25.06.1997
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|3:0
|Факел (Воронеж)
|14.06.1997
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|19.04.1997
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|02.04.1997
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|16.03.1997
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)