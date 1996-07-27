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    Борис Востросаблин - статистика

    Имя Борис
    Отчество Александрович
    Фамилия Востросаблин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 октября 1968 (54 года)
    Рост 188
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо-Лужники 28 7 0 6 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.10.1996 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:1 Торпедо-Лужники (Москва)
    20.10.1996 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 3:4 Спартак (Москва)
    12.10.1996 1' -90' Крылья Советов (Самара) 3:0 Торпедо-Лужники (Москва)
    19.09.1996 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 3:1 Лада-Тольятти (Тольятти)
    15.09.1996 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:0 Торпедо-Лужники (Москва)
    24.08.1996 1' -90' Локомотив (Москва) 2:1 Торпедо-Лужники (Москва)
    17.08.1996 1' -90' Балтика (Калининград) 2:2 Торпедо-Лужники (Москва)
    14.08.1996 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 0:2 Черноморец (Новороссийск)
    31.07.1996 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 2:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    27.07.1996 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:2 Торпедо-Лужники (Москва)
    24.07.1996 1' -90' Уралмаш (Екатеринбург) 1:0 Торпедо-Лужники (Москва)
    20.07.1996 1' -90' Жемчужина (Сочи) 1:2 Торпедо-Лужники (Москва)
    16.07.1996 1' -90' Динамо (Москва) 1:0 Торпедо-Лужники (Москва)
    10.07.1996 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 2:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    02.07.1996 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    18.05.1996 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 1:0 Торпедо-Лужники (Москва)
    08.05.1996 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:2 Торпедо-Лужники (Москва)
    04.05.1996 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 2:3 ЦСКА (Москва)
    27.04.1996 1' -90' Ротор (Волгоград) 2:2 Торпедо-Лужники (Москва)
    20.04.1996 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 1:2 Локомотив (Москва)
    13.04.1996 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:1 Торпедо-Лужники (Москва)
    06.04.1996 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 2:2 Балтика (Калининград)
    16.03.1996 1' -90' Алания (Владикавказ) 4:1 Торпедо-Лужники (Москва)
    09.03.1996 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:0 Торпедо-Лужники (Москва)
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