|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КАМАЗ
|17
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.06.1993
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|13.06.1993
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:1
|Спартак (Москва)
|09.06.1993
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|05.06.1993
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:0
|Локомотив (Москва)
|17.05.1993
|1' -90'
|Океан (Находка)
|2:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|13.05.1993
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|06.05.1993
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:0
|Ротор (Волгоград)
|21.04.1993
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|4:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|18.04.1993
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|03.04.1993
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:2
|Динамо (Москва)
|26.03.1993
|1' -90'
|Асмарал (Москва)
|2:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|20.03.1993
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|13.03.1993
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:1
|Уралмаш (Екатеринбург)