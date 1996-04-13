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    Александр Воробьев - статистика

    Имя Александр
    Отчество Викторович
    Фамилия Воробьев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 марта 1962 (60 лет)
    Рост 172
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростсельмаш 19 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.1996 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 4:5 КАМАЗ (Набережные Челны)
    25.10.1996 1' -90' Спартак (Москва) 1:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    28.09.1996 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:2 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    06.07.1996 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:2 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    15.05.1996 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:1 Лада-Тольятти (Тольятти)
    08.05.1996 1' -90' ЦСКА (Москва) 4:2 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    04.05.1996 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:2 Ротор (Волгоград)
    27.04.1996 1' -90' Локомотив (Москва) 2:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    20.04.1996 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 4:0 Черноморец (Новороссийск)
    13.04.1996 1' -90' Балтика (Калининград) 0:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    30.03.1996 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 0:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    23.03.1996 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    16.03.1996 1' -90' Жемчужина (Сочи) 3:3 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    09.03.1996 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:1 Уралмаш (Екатеринбург)
    02.03.1996 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:2 Динамо (Москва)
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