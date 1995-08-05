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    Сергей Волобуев - статистика

    Имя Сергей
    Отчество Васильевич
    Фамилия Волобуев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 октября 1972 (50 лет)
    Рост 178
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.08.1995 1' -90' ЦСКА (Москва) 4:0 Черноморец (Новороссийск)
    05.08.1995 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:1 Торпедо (Москва)
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