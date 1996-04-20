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    Игорь Волков - статистика

    Имя Игорь
    Отчество Александрович
    Фамилия Волков
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 августа 1971 (51 год)
    Рост 184
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо-Лужники 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.04.1996 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 1:2 Локомотив (Москва)
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