|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|12
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.10.1995
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|26.08.1995
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|19.08.1995
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:0
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|15.08.1995
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|09.08.1995
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|4:0
|Черноморец (Новороссийск)
|05.08.1995
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|29.07.1995
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|3:0
|Черноморец (Новороссийск)
|22.07.1995
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|15.07.1995
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|5:0
|Черноморец (Новороссийск)